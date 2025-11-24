Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночь в горах: алматинские спасатели помогли заблудившимся туристам

В горах Алматинской области, в Талгарском районе, двое человек не смогли самостоятельно спуститься и заблудились из-за наступившей темноты, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации МЧС РК, туристы поднялись на вершину в светлое время суток, однако не рассчитали время, и спуск в темноте стал невозможен. В результате они обратились за помощью и сообщили что находятся на пике Котырбулак.

«Выехавшие на место спасатели МЧС двигаясь в направлений пика Котырбулак обнаружили их на пике Букреева. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оба были успешно спущены с горы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы появился уникальный геошатер для туристов с интернетом от Илона Маска.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше