Ночь в горах: алматинские спасатели помогли заблудившимся туристам

По информации МЧС РК, туристы поднялись на вершину в светлое время суток, однако не рассчитали время, и спуск в темноте стал невозможен. В результате они обратились за помощью и сообщили что находятся на пике Котырбулак.
«Выехавшие на место спасатели МЧС двигаясь в направлений пика Котырбулак обнаружили их на пике Букреева. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оба были успешно спущены с горы», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в медицинской помощи никто не нуждался.
