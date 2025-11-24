Стали известны новые правила выплаты премий и 13-х зарплат

Хаминский добавил, что выплата, как правило, производится в конце календарного года или в начале следующего и облагается налогами и страховыми взносами на общих основаниях. Отдельно юрист отметил, что сотрудник, уволившийся до момента выплаты, имеет право на получение премии, если на момент увольнения им были выполнены все установленные условия для её получения и отсутствовали дисциплинарные взыскания.