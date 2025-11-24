Стали известны новые правила выплаты премий и 13-х зарплат

С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ, требующие от работодателей четкого прописывания условий выплаты премий, включая так называемую «тринадцатую зарплату».
Как пояснил юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости, в соответствии с новой редакцией статьи 135 ТК РФ, все документы, регулирующие премирование — трудовые и коллективные договоры, положения о премировании — должны содержать однозначные формулировки, определяющие вид премии, её размер, условия получения и конкретные сроки выплаты.
Эксперт подчеркнул, что «тринадцатая зарплата» является сугубо добровольной выплатой по инициативе работодателя и не имеет законодательного закрепления в качестве обязательной. Её основное назначение — стимулирование сотрудников, повышение мотивации и укрепление корпоративного духа. Условия и формулы расчёта такой премии, будь то фиксированная сумма или величина, зависящая от результатов работы или среднего заработка, устанавливаются самой организацией.
Хаминский добавил, что выплата, как правило, производится в конце календарного года или в начале следующего и облагается налогами и страховыми взносами на общих основаниях. Отдельно юрист отметил, что сотрудник, уволившийся до момента выплаты, имеет право на получение премии, если на момент увольнения им были выполнены все установленные условия для её получения и отсутствовали дисциплинарные взыскания.
