Актировки для школьников в ХМАО на сегодня

В понедельник, 24 ноября, в ХМАО ожидается температура воздуха от −8 до −13 градусов ночью, местами до −22. В течение дня температура воздуха в регионе будет варьироваться в пределах от −5 до −18 градусов. По прогнозам метеорологов, в течение дня ожидается облачность, в отдельных районах — небольшие снегопады, а также ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.