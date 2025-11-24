Ричмонд
Актировки для школьников в ХМАО на сегодня

В понедельник, 24 ноября, в ХМАО ожидается температура воздуха от −8 до −13 градусов ночью, местами до −22. В течение дня температура воздуха в регионе будет варьироваться в пределах от −5 до −18 градусов. По прогнозам метеорологов, в течение дня ожидается облачность, в отдельных районах — небольшие снегопады, а также ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Занятия в школах ХМАО 24 ноября не отменяются.

Учебные занятия в школах сегодня пройдут в обычном режиме. Погодные условия не достигли уровня, при котором объявляется актированный день.

Когда в ХМАО объявляют актированные дни.

Решение об отмене очных уроков принимают с учетом не только температуры воздуха, но и силы ветра. Под ограничения могут попасть ученики всех возрастов — от младших классов до выпускников.

Если занятия отменяют, школы переходят на дистанционный формат обучения. Такая практика применяется в регионе с 2020 года.

Для учащихся 1−4 классов занятия отменяются при температуре −29 градусов без ветра, при −27, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −25 градусов, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. А также при −24, если скорость ветра превышает 10 м/с.

Для учащихся 1−9 классов занятия отменяются при температуре −32 градуса без ветра, при −30, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −28, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. Также занятия отменяются при −27 градусов, если скорость ветра превышает 10 м/с.

Для учащихся 10−11 классов занятия отменяются при температуре −36 градусов без ветра, при −34, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −32, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. А также при −31, если скорость ветра превышает 10 м/с.