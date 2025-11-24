На Тюмень надвигаются мокрый снег с дождем, возможен гололед

В Тюмени 24 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение суток максимальная температура воздуха составит −1 градус, ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.