На Тюмень надвигаются мокрый снег с дождем, возможен гололед

На дорогах и проводах может появиться гололед и изморозь.
В Тюмени 24 ноября будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение суток максимальная температура воздуха составит −1 градус, ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.
«В понедельник, 24 ноября, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем −1, −6 градусов. Ночью −6, −11», — отмечается в сообщении ведомства. По данным синоптиков, в некоторых районах существует вероятность образования гололедно-изморозевых отложений.
На протяжении суток в регионе сохранится западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 93%. Учебные занятия первой смены в школах города по климатическим условиям не отменяются.