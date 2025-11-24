Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Темп речи россиян будет увеличиваться, люди будут все больше сокращать слова, в том числе для экономии времени, сообщила РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.
«Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», — сказала Киселева.
Она добавила, что в речи собеседника мы все чаще слышим компрессивы, когда человек произносит слово сокращенно.
«Мы говорим “щас” вместо “сейчас”, “грит” вместо “говорит” уже не только на дружеских встречах, но иногда и в более официальной обстановке. И таких слов очень много, они сжимаются и, соответственно, помогают нам экономить время. Как прогнозируют фонестисты (специалисты по фонетике), таких слов в речи будет становиться все больше», — отметила главный редактор портала «Грамота.ру».