Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян

«Мы говорим “щас” вместо “сейчас”, “грит” вместо “говорит” уже не только на дружеских встречах, но иногда и в более официальной обстановке. И таких слов очень много, они сжимаются и, соответственно, помогают нам экономить время. Как прогнозируют фонестисты (специалисты по фонетике), таких слов в речи будет становиться все больше», — отметила главный редактор портала «Грамота.ру».