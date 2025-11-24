Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян

Филолог Киселева: темп речи россиян через 25 лет изменится.

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Темп речи россиян будет увеличиваться, люди будут все больше сокращать слова, в том числе для экономии времени, сообщила РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.

«Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», — сказала Киселева.

Она добавила, что в речи собеседника мы все чаще слышим компрессивы, когда человек произносит слово сокращенно.

«Мы говорим “щас” вместо “сейчас”, “грит” вместо “говорит” уже не только на дружеских встречах, но иногда и в более официальной обстановке. И таких слов очень много, они сжимаются и, соответственно, помогают нам экономить время. Как прогнозируют фонестисты (специалисты по фонетике), таких слов в речи будет становиться все больше», — отметила главный редактор портала «Грамота.ру».