В Прикамье прогнозируются гололедные явления.
Пермских водителей и пешеходов предупредили о гололедице 24 ноября. В связи с этим возможны заторы и рост числа ДТП, сообщает Главное управление МЧС России по Пермскому краю.
«По данным пермского филиала ФГБУ “Уральское УГМС” 24 ноября в отдельных районах прогнозируется на дорогах гололедица. В связи с прохождением, прогнозируемого неблагоприятного погодного явления возможны заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — сообщает пресс-служба ведомства.
МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия и видимость. Пешеходам советуют быть осторожными при передвижении и переходе проезжей части.
Ранее эксперт ПНИПУ поделился прогнозом погоды в Пермском крае до конца ноября. По его словам, в последней декаде месяца жителей региона ожидает нестабильная погода с частыми изменениями погодных условий. Он предупредил, что в период с 22−25 ноября необходимо соблюдать крайнюю осторожность на дорогах в связи с гололедицей и местами ледяным дождем. У.