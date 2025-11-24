В Красноярском крае запустят новые туристические маршруты для иностранцев

«Мы активно работаем над формированием туристических продуктов для иностранных гостей, в том числе с привлечением федеральных отраслевых экспертов. Несмотря на свою безусловную привлекательность, Красноярский край остается для многих иностранцев неизведанной территорией. Мы стремимся это изменить и готовы предложить эксклюзивные турпродукты. Не менее важными вопросами являются развитие инфраструктуры и подготовка кадров для индустрии гостеприимства. Для решения этих и других задач мы продолжим тесное межрегиональное взаимодействие, в том числе с нашими коллегами из Санкт-Петербурга и федерального центра», — прокомментировала руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.