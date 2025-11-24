В Красноярском крае запустят новые туристические маршруты для иностранцев

Они ориентированы на приоритетные зарубежные рынки — Китай и страны СНГ — и включают культурно-познавательный, экологический, промышленный и гастрономический виды туризма.
Так, маршрут «Енисейская сага» рассчитан на гостей из Казахстана и Беларуси. Путешествие будет включать посещение ключевых достопримечательностей региона — Николаевской сопки, национального парка «Красноярские Столбы», Фанпарка «Бобровый лог», Красноярской ГЭС, города Енисейска. Также гости смогут познакомиться с уникальной сибирской кухней. Программа обеспечивает возможность полного погружения в Сибирь в любое время года: речные прогулки летом и фототуры на хивусе зимой.
Второй маршрут — «Путь кедра и ветра» — разработан для путешественников из Китая, заинтересованных в аутентичных маршрутах и глубоком культурном погружении. Пятидневная программа стартует в Красноярске с посещения знаковых мест города в ходе обзорной экскурсии, знакомства с сибирской кухней в лучших ресторанах города и классическим русским балетом. Погружение в быт и культуру продолжится на юге Красноярского края. В Шушенском туристы смогут увидеть места ссылки В. И. Ленина, попробуют блюда из русской печи, в Минусинске гостей ждет иммерсивный-променад и экскурсия в краеведческий музей имени Н. М. Мартьянова.
«Мы активно работаем над формированием туристических продуктов для иностранных гостей, в том числе с привлечением федеральных отраслевых экспертов. Несмотря на свою безусловную привлекательность, Красноярский край остается для многих иностранцев неизведанной территорией. Мы стремимся это изменить и готовы предложить эксклюзивные турпродукты. Не менее важными вопросами являются развитие инфраструктуры и подготовка кадров для индустрии гостеприимства. Для решения этих и других задач мы продолжим тесное межрегиональное взаимодействие, в том числе с нашими коллегами из Санкт-Петербурга и федерального центра», — прокомментировала руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.
Для разработки продуктов провели анализ целевых аудиторий, определили структуру маршрутов, разработали названия, слоганы и уникальные предложения. Активное участие в обсуждении приняли и предприниматели, отмечает пресс-служба краевого агентства по туризму.