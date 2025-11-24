В Новосибирске готовят спектакль «Конёк-Горбунок» для губернаторской ёлки

В Новосибирске началась подготовка к ежегодной губернаторской ёлке. В этом году для гостей планируют поставить спектакль «Конёк-Горбунок» по произведению Петра Ершова. Информация опубликована на портале госзакупок.
Согласно документации, подрядчику предстоит создать полный сценический проект: разработать сценарий сказки, подробно описать персонажей, распределить роли и подготовить анализ сюжета. В постановке будут задействованы 45 актёров, для которых необходимо подготовить такое же количество эскизов костюмов. Кроме того, планируется работа 20 аниматоров, 10 танцевальных номеров и 9 музыкальных композиций.
Отдельное внимание уделят оформлению зрительских зон. Организатор должен подготовить семь тематических фотолокаций, украсить лестничные марши шарами и разработать дизайн светодиодных кулис. По условиям тендера, эстетика спектакля будет выдержана в русской народной стилистике с использованием фольклорной росписи.
Стоимость контракта составляет около 5,5 млн рублей. Финансирование обеспечивается из областного бюджета. Завершить работы необходимо до 26 декабря 2025 года.