В Новосибирске готовят спектакль «Конёк-Горбунок» для губернаторской ёлки

Согласно документации, подрядчику предстоит создать полный сценический проект: разработать сценарий сказки, подробно описать персонажей, распределить роли и подготовить анализ сюжета. В постановке будут задействованы 45 актёров, для которых необходимо подготовить такое же количество эскизов костюмов. Кроме того, планируется работа 20 аниматоров, 10 танцевальных номеров и 9 музыкальных композиций.