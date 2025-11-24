В Приморье запустят трехстороннюю модель подготовки учащихся

«Появление подобного трека значительно упрощает для учащихся путь от школьной скамьи до успешного трудоустройства и создает эффективную связку теории и практики. Проект позволяет выстроить систему поэтапной подготовки мотивированных молодых специалистов, которые будут развивать логистику и через десятилетия. В этом партнерстве мы не просто обучаем ребят каким-то базовым навыкам — мы шаг за шагом формируем будущее отрасли и экономики региона», — отметила директор Департамента по корпоративной социальной ответственности FESCO Вера Яковлева.