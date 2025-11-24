В Приморье запустят трехстороннюю модель подготовки учащихся

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом»), Владивостокский государственный университет и Школа № 11 имени Н. Н. Муравьёва-Амурского заключили первое в Приморском крае соглашение о сотрудничестве в рамках трека «Школа — вуз — работодатель» (16+). Документ предусматривает совместную подготовку кадров для региональной экономики.
Стороны планируют организацию общих образовательных, научных и просветительских мероприятий. Их цель — выявление и поддержка мотивированных и одаренных школьников, помощь в их самоопределении, повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.
Фото: пресс-служба FESCO.
«Появление подобного трека значительно упрощает для учащихся путь от школьной скамьи до успешного трудоустройства и создает эффективную связку теории и практики. Проект позволяет выстроить систему поэтапной подготовки мотивированных молодых специалистов, которые будут развивать логистику и через десятилетия. В этом партнерстве мы не просто обучаем ребят каким-то базовым навыкам — мы шаг за шагом формируем будущее отрасли и экономики региона», — отметила директор Департамента по корпоративной социальной ответственности FESCO Вера Яковлева.
В ходе реализации проекта FESCO организует для школьников практики и стажировки, встречи со специалистами и ветеранами Группы, визиты на предприятия и в Исторический фонд Дальневосточного морского пароходства, предоставляет бизнес-кейсы для обучения, создает логистические игры.