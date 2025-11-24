Хабаровский ТЮЗ вновь покажет свои знаменитые «Окна»

Хабаровский Театр юного зрителя готовится вновь порадовать горожан и гостей краевой столицы своим знаменитым перфомансом «Окна». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», показ запланирован на 19:00 28 ноября. «Окна» приурочены к первому Международному фестивалю искусств стран БРИКС, который в этом году проходит в Хабаровске.
По информации пресс-службы театра, зрители смогут оценить «Окна-коллаж» — это документальный перфоманс, в котором артисты труппы обращаются к собственным воспоминаниям. Увидеть постановку сможет любой прохожий, который окажется в назначенный час у здания хабаровского ТЮЗа. «Окна» покажут в любую погоду.
Напомним, что Международный фестиваль искусств стран БРИКС будет проходить в Хабаровске с 25 по 30 ноября. В его программе: кинофестиваль, литературный фестиваль и книжная выставка-ярмарка, театральный блок, презентация молодёжного движения по финансовой безопасности и профильная Олимпиада, а также деловая часть. В рамках фестиваля будет объявлен победитель первой Литературной премии стран БРИКС.