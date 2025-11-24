Хабаровский ТЮЗ вновь покажет свои знаменитые «Окна»

Напомним, что Международный фестиваль искусств стран БРИКС будет проходить в Хабаровске с 25 по 30 ноября. В его программе: кинофестиваль, литературный фестиваль и книжная выставка-ярмарка, театральный блок, презентация молодёжного движения по финансовой безопасности и профильная Олимпиада, а также деловая часть. В рамках фестиваля будет объявлен победитель первой Литературной премии стран БРИКС.