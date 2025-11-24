СМИ: Самолеты Британии «Посейдон» подняли в воздух после появления танкера из РФ

Патрульный корабль ВМС Британии перехватил российские корвет и танкер после их сопровождения в проливе Ла-Манш. После их появления, в дополнение к уже принятым мерам, Лондон поднял в воздух три разведывательных самолета «Посейдон» и направил их следить за кораблями и подлодками из РФ в Северной Атлантике и Арктике. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в Министерстве обороны Соединенного королевства, передает издание Assotiated Press.