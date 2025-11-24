СМИ: Самолеты Британии «Посейдон» подняли в воздух после появления танкера из РФ

Патрульный корабль ВМС Британии перехватил российские корвет и танкер после их сопровождения в проливе Ла-Манш. После их появления, в дополнение к уже принятым мерам, Лондон поднял в воздух три разведывательных самолета «Посейдон» и направил их следить за кораблями и подлодками из РФ в Северной Атлантике и Арктике. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в Министерстве обороны Соединенного королевства, передает издание Assotiated Press.
По данным оборонного ведомства Великобритании, активность ВМС России в водах страны за последние два года увеличилась на 30 процентов. Так, только в минувшие две недели патрульный корабль «Северн» перехватил корвет «Стойкий» и танкер «Ельня» в Ла-Манше.
Минобороны королевства отправило разведывательные самолеты в Исландию к уже размещенным вдоль побережья Великобритании кораблям. Они будут выполнять задачи по патрулированию российских судов в рамках миссии Североатлантического альянса, сказано в статье.
Танкер Seahorse с российским топливом не смог подойти к Венесуэле, его маршрут пересек военный корабль Соединенных Штатов Америки. Об этом 21 ноября сообщили в агентстве Bloomberg.
Seahorse направлялся в Венесуэлу для доставки топлива 13 ноября, когда на его пути оказался американский эсминец Stockdale.