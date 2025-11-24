Эксперт РАН раскрыл, сколько реально может прожить человек

— Есть уникальный пример француженки Жанны Кальман, которая прожила около 121 года. Это по официальной статистике. Но тут же набежали любители теорий заговора и почти уже доказали, что это была подмена: дочка выдавала себя за маму из-за каких-то особенностей законодательства Франции по наследованию имущества, — цитирует слова Москалева сайт KP.RU.