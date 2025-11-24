Эксперт РАН раскрыл, сколько реально может прожить человек

Член-корреспондент РАН, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Алексей Москалев объяснил, сколько лет может прожить человек и какие истории долгожителей вызывают сомнения. Официальные рекорды впечатляют, но за ними часто скрываются спорные факты. Об этом эксперт рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».
— Есть уникальный пример француженки Жанны Кальман, которая прожила около 121 года. Это по официальной статистике. Но тут же набежали любители теорий заговора и почти уже доказали, что это была подмена: дочка выдавала себя за маму из-за каких-то особенностей законодательства Франции по наследованию имущества, — цитирует слова Москалева сайт KP.RU.
Эксперт добавил, что все остальные достоверно подтвержденные случаи долгожительства не превышают 110 лет. Появление «супердолгожителей» в некоторых районах мира связано с особенностями законов и учета, например, в Японии люди иногда скрывают смерть пожилых родственников, чтобы продолжать получать пенсию.
Москалев подчеркнул, что реальные пределы человеческой жизни пока остаются неизвестными. Но изучение привычек долгожителей, их образа жизни и умения управлять стрессом помогает понять, как сохранить здоровье и активность в старости.