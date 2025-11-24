Глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис намерен посетить Москву: вот зачем

«Мы намерены дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ, поэтому Иньяцио Кассис с самого начала объявил об одновременной поездке в Киев и Москву в 2026 году», — пишет издание Temps со ссылкой на главу отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо.
Согласно информации издания, Швейцария сообщила 57 государствам-членам на сентябрьской встрече министров в Вене о своих планах посетить в феврале Киев, Тбилиси и Москву. Подобный визит страна обозначила как приоритетный.
Напомним, что 23 ноября в Женеве состоялись переговоры по обсуждению мирного плана США при участии делегатов из Украины, ключевых европейских стран и Соединенных Штатов.
