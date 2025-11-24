Ричмонд
Глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис намерен посетить Москву: вот зачем

Глава МИД Швейцарии Кассис хочет посетить Москву в начале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Визит главы МИД Швейцарии Иньяцо Кассиса в Москву запланирован на начало 2026 года. Он связан с председательством Берна в ОБСЕ, сообщает МИД конфедерации.

«Мы намерены дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ, поэтому Иньяцио Кассис с самого начала объявил об одновременной поездке в Киев и Москву в 2026 году», — пишет издание Temps со ссылкой на главу отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо.

Согласно информации издания, Швейцария сообщила 57 государствам-членам на сентябрьской встрече министров в Вене о своих планах посетить в феврале Киев, Тбилиси и Москву. Подобный визит страна обозначила как приоритетный.

Напомним, что 23 ноября в Женеве состоялись переговоры по обсуждению мирного плана США при участии делегатов из Украины, ключевых европейских стран и Соединенных Штатов.

