Глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис намерен посетить Москву: вот зачем

«Мы намерены дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ, поэтому Иньяцио Кассис с самого начала объявил об одновременной поездке в Киев и Москву в 2026 году», — пишет издание Temps со ссылкой на главу отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо.