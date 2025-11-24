«Море крови»: боец омской школы единоборств «Шторм» победил белорусского оппонента

Боец родом из села Усть-Ишим Омской области Алексей Шуркевич одержал непростую и «кровавую» победу на турнире ACA 196, который прошел 23 ноября в столице Белоруссии — городе Минске.
Против омского спортсмена выступил 31-летний белорусский боец Денис Магер, который неплохо зарекомендовал себя в поединках, одержав за карьеру 13 побед при двух поражениях. Аналитики особо подчеркивали невероятную стойкость Дениса, который ни разу не побывал в нокауте. И они не ошиблись — омичу Алексею Шуркевичу, считающемуся хорошим ударником с очень тяжелыми руками, не удалось закончить поединок фирменным нокаутом.
«Упорная и точная работа в стойке представителя России и клуба “Шторм” принесла ему уверенную победу. Это был кровавый поединок!», — говорится в сообщении телеграм-канала «Школа единоборств “ШТОРМ”.
Бойцам пришлось пройти всю временную дистанцию. Омич Алексей Шуркевич победил соперника единогласным решением судей.