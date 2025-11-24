«Море крови»: боец омской школы единоборств «Шторм» победил белорусского оппонента

Против омского спортсмена выступил 31-летний белорусский боец Денис Магер, который неплохо зарекомендовал себя в поединках, одержав за карьеру 13 побед при двух поражениях. Аналитики особо подчеркивали невероятную стойкость Дениса, который ни разу не побывал в нокауте. И они не ошиблись — омичу Алексею Шуркевичу, считающемуся хорошим ударником с очень тяжелыми руками, не удалось закончить поединок фирменным нокаутом.