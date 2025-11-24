Зимы ждать не стоит: москвичей предупредили об отсутствии экстремальных холодов

Грядущая зима в столице ожидается в пределах климатической нормы. Хотя температура будет ниже, чем в предыдущий зимний сезон, не прогнозируются экстремальные погодные явления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.