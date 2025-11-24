Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зимы ждать не стоит: москвичей предупредили об отсутствии экстремальных холодов

Синоптик Вильфанд рассказал, что экстремально холодной зимы в Москве не будет.

Источник: Комсомольская правда

Грядущая зима в столице ожидается в пределах климатической нормы. Хотя температура будет ниже, чем в предыдущий зимний сезон, не прогнозируются экстремальные погодные явления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По оценкам, в Москве, в центре европейской России, зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы», — рассказал синоптик в беседе с РИА Новости.

Как уточнил метеоролог, температурные показатели будут заметно ниже тех, что наблюдались зимой 2024−2025 годов.

По словам Вильфанда, зимой холодные дни будут перемежаться с теплыми.

Накануне эксперт рассказал, что снегом покрыто уже почти 90% территории России. При этом в некоторых регионах температура станет выше нормы.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше