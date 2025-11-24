Зимы ждать не стоит: москвичей предупредили об отсутствии экстремальных холодов

Грядущая зима в столице ожидается в пределах климатической нормы. Хотя температура будет ниже, чем в предыдущий зимний сезон, не прогнозируются экстремальные погодные явления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«По оценкам, в Москве, в центре европейской России, зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы», — рассказал синоптик в беседе с РИА Новости.
Как уточнил метеоролог, температурные показатели будут заметно ниже тех, что наблюдались зимой 2024−2025 годов.
По словам Вильфанда, зимой холодные дни будут перемежаться с теплыми.
Накануне эксперт рассказал, что снегом покрыто уже почти 90% территории России. При этом в некоторых регионах температура станет выше нормы.