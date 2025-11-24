Приморец стал чемпионом России по кикбоксингу

Серебряную медаль в дисциплине лоу-кик завоевала Олеся Булдакова из спортивной школы «Бастион». Её наставник тренер Юрий Бородий. Булдакова успешно справилась с соперницами на предварительных этапах и вышла в финал, где уступила лишь по очкам, став второй в России.