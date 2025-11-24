Приморец стал чемпионом России по кикбоксингу

Так, чемпионом страны в дисциплине К1 стал Руслан Мортиков, представляющий спортивный клуб «Команда Янчева». Под руководством тренера Артема Янчева спортсмен прошёл весь турнирный путь и уверенно одержал победу в финале. Мортиков продемонстрировал грамотную тактику, хорошую физическую форму и высокий уровень технической подготовки.
Серебряную медаль в дисциплине лоу-кик завоевала Олеся Булдакова из спортивной школы «Бастион». Её наставник тренер Юрий Бородий. Булдакова успешно справилась с соперницами на предварительных этапах и вышла в финал, где уступила лишь по очкам, став второй в России.
Какк отметил президент федерации кикбоксинга Приморья Виктор Тарабарин, выступление приморских спортсменов подтвердило высокий уровень развития кикбоксинга в регионе. Участие в соревнованиях национального уровня позволило спортсменам не только завоевать медали, но и получить ценный опыт, который будет важен при подготовке к международным стартам.
«Результаты показывают, что приморские спортсмены способны достойно конкурировать с сильнейшими соперниками страны», — подчеркнул Виктор Тарабарин.
По итогам турнира спортсмены и их тренеры были отмечены благодарностями за вклад в развитие спорта в Приморском крае.