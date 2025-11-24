В Москве Олег Кожемяко обсудил перспективы развития туризма в Приморье

В Национальном центре «Россия» в Москве прошло совместное пленарное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Туризм» и Российского союза туриндустрии. Мероприятие, в котором приняли участие более 500 представителей отрасли из 67 регионов, открыли приветственным словом президента Владимира Путина.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил положительную динамику развития отрасли: количество сертифицированных маршрутов увеличилось на 68,4%, аттестованных гидов — на 93,1%, а опорных пунктов МЧС — на 18,7%.
Также наблюдается прогресс в цифровизации: рост количества регионов с туристическими порталами составил 17,6%, а активность в социальных сетях выросла на 21,7%.
Особое внимание уделяется развитию нишевых направлений — экологического, культурного и сельского туризма, которые способны создать устойчивый турпоток даже без развитой инфраструктуры.