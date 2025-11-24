В Москве Олег Кожемяко обсудил перспективы развития туризма в Приморье

В Национальном центре «Россия» в Москве прошло совместное пленарное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Туризм» и Российского союза туриндустрии. Мероприятие, в котором приняли участие более 500 представителей отрасли из 67 регионов, открыли приветственным словом президента Владимира Путина.