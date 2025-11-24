Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве Олег Кожемяко обсудил перспективы развития туризма в Приморье

На совместном заседании комиссии Госсовета и Российского союза туриндустрии представили положительную динамику по ключевым показателям отрасли.

Источник: Аргументы и факты

В Национальном центре «Россия» в Москве прошло совместное пленарное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Туризм» и Российского союза туриндустрии. Мероприятие, в котором приняли участие более 500 представителей отрасли из 67 регионов, открыли приветственным словом президента Владимира Путина.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил положительную динамику развития отрасли: количество сертифицированных маршрутов увеличилось на 68,4%, аттестованных гидов — на 93,1%, а опорных пунктов МЧС — на 18,7%.

Также наблюдается прогресс в цифровизации: рост количества регионов с туристическими порталами составил 17,6%, а активность в социальных сетях выросла на 21,7%.

Особое внимание уделяется развитию нишевых направлений — экологического, культурного и сельского туризма, которые способны создать устойчивый турпоток даже без развитой инфраструктуры.