В Новосибирске «Почта России» снова начала отправку посылок в США

«Почта России» возобновила прием международных отправлений в США по категориям «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец».

Источник: Freepik

Ранее экспорт в эту страну был приостановлен из-за отмены беспошлинного ввоза, сообщили в пресс-службе компании.

Теперь можно отправлять подарки и товарные образцы стоимостью до 100 долларов, а также документы без вложений. При оформлении важно правильно указывать категорию содержимого при несоответствии посылка может не дойти до адресата.

Чтобы подарки успели к новогодним праздникам, «Почта России» советует отправлять их до 8 декабря 2025 года.

Приостановка приема отправлений в США была введена в августе 2025 года после новых таможенных правил. В компании отметили, что продолжают искать возможности для возобновления коммерческих почтовых отправлений в США.