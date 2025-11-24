В Новосибирске «Почта России» снова начала отправку посылок в США

Ранее экспорт в эту страну был приостановлен из-за отмены беспошлинного ввоза, сообщили в пресс-службе компании.
Теперь можно отправлять подарки и товарные образцы стоимостью до 100 долларов, а также документы без вложений. При оформлении важно правильно указывать категорию содержимого при несоответствии посылка может не дойти до адресата.
Чтобы подарки успели к новогодним праздникам, «Почта России» советует отправлять их до 8 декабря 2025 года.
Приостановка приема отправлений в США была введена в августе 2025 года после новых таможенных правил. В компании отметили, что продолжают искать возможности для возобновления коммерческих почтовых отправлений в США.