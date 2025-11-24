Российских абонентов массово предупреждают об ограничении мобильного интернета: зачем это нужно

Россиянам начали приходить уведомления о возможном временном ограничении использования мобильного интернета. Такие сообщения разослали несколько операторов 23 ноября. Абонентов предупредили об ограничении мобильного интернета для обеспечения безопасности. Об этом пишет РИА Новости, цитируя сообщения операторов связи.
Так, уведомления получили абоненты МТС и Т2. В сообщениях сказано, что россияне по-прежнему смогут воспользоваться некоторыми приложениями.
«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами», — отмечает МТС.
Как утверждается, звонки будут доступны вне зависимости от ограничений. Абоненты также могут свободно пользоваться ресурсами из официального «белого списка».
В перечень Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций входят, например, Mail.ru, госмессенджер Max, Ozon, Wildberries, платформа «Дзен», сайт платежной системы «Мир» и многие другие сервисы.
В обновленный список, помимо прочего, вошли официальные сайты государственных органов, федеральных министерств, ведомств, Генпрокуратуры и правительств. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, перечень будут обновлять каждую неделю. Пользователи уже получили доступ, в том числе, к сайтам РЖД, «Туту.ру» и навигатору 2GIS.
В России также начал действовать так называемый «период охлаждения» SIM-карт. По словам Максута Шадаева, Минцифры почти не получает жалоб на механизм. Изначально пользователи сообщали о «технических огрехах» системы. Однако позже ошибки были исправлены. К настоящему моменту жалобы сведены почти до нуля. Правительство видит эффект от «периода охлаждения», отметил Максут Шадаев. Министр уточнил, что механизм ввели в целях обеспечения безопасности страны. Мера позволяет противостоять налетам беспилотников ВСУ. Сама система разблокировки SIM-карт по завершению периода очень простая. Для этого абоненту достаточно перейти по ссылке, отправленной по SMS.