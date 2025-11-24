Российских абонентов массово предупреждают об ограничении мобильного интернета: зачем это нужно

В России также начал действовать так называемый «период охлаждения» SIM-карт. По словам Максута Шадаева, Минцифры почти не получает жалоб на механизм. Изначально пользователи сообщали о «технических огрехах» системы. Однако позже ошибки были исправлены. К настоящему моменту жалобы сведены почти до нуля. Правительство видит эффект от «периода охлаждения», отметил Максут Шадаев. Министр уточнил, что механизм ввели в целях обеспечения безопасности страны. Мера позволяет противостоять налетам беспилотников ВСУ. Сама система разблокировки SIM-карт по завершению периода очень простая. Для этого абоненту достаточно перейти по ссылке, отправленной по SMS.