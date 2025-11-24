Ричмонд
Два человека застряли в горах Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области помощь спасателей понадобилась туристам, отправившимся в горы, но застрявшим на пике Букреева, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщает ведомство, туристы поднялись на вершину в светлое время суток, однако не рассчитали время, и в итоге в темноте не смогли спуститься самостоятельно. В результате они обратились за помощью и сообщили что находятся на пике Котырбулак.

«Выехавшие на место спасатели МЧС двигаясь в направлений пика Котырбулак обнаружили их на пике Букреева. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оба были успешно спущены с горы. В медицинской помощи никто не нуждался», — говорится в сообщении спасателей.