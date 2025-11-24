Два человека застряли в горах Алматинской области

Как сообщает ведомство, туристы поднялись на вершину в светлое время суток, однако не рассчитали время, и в итоге в темноте не смогли спуститься самостоятельно. В результате они обратились за помощью и сообщили что находятся на пике Котырбулак.
«Выехавшие на место спасатели МЧС двигаясь в направлений пика Котырбулак обнаружили их на пике Букреева. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оба были успешно спущены с горы. В медицинской помощи никто не нуждался», — говорится в сообщении спасателей.