Кабинет последней красоты открыли при крематории Владивостока в муниципальной похоронной службе «Некрополь»

«До прихода в профессию танатопрактика я работала визажистом. Когда умирала моя бабушка, она попросила меня сделать ей посмертный макияж. Сказала: “Не бойся, сделай меня красивой”. Я решила попробовать. Санитар предлагал сделать это самому, но я настояла. И все получилось. После этого я заинтересовалась и стала искать информацию, кто делает такой макияж и как делать его правильно, поняла, что это целая профессия», — вспоминает она.