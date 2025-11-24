Кабинет последней красоты открыли при крематории Владивостока в муниципальной похоронной службе «Некрополь»

Как рассказал начальник отдела ритуальных услуг подведомственного администрации Владивостока МБУ «Некрополь» Александр Котяга, подобные услуги давно востребованы по всей России. В краевом центре такую услугу предоставляют в моргах и ритуальных агентствах, однако теперь она доступна и в крематории муниципальной похоронной службы, где происходят церемонии прощания.
«Это удобно, когда все, от подготовки до самого прощания, происходит в одном месте. Родственникам не нужно переживать и думать, как выглядит их близкий. А наша задача — сделать так, чтобы в последний момент они увидели человека таким, будто он просто спит и смогли с ним достойно проститься», — добавил он.
Процесс подготовки начинается еще на стадии общения с ритуальным агентом, где работники узнают важные детали от родственников. Среди них причина смерти, особенности внешности, пожелания по макияжу или оформлению. Иногда приносят фотографии человека при жизни, чтобы сохранить узнаваемость, характерный взгляд, цвет губ, любимый стиль.
«Смерть бывает разная: инсульт, инфаркт, ДТП, длительная болезнь. Каждое состояние — свои последствия. Мы уже заранее понимаем, что потребует больше времени или специальной косметики», — рассказывает Александр Котяга.
Когда тело поступает в специальный кабинет на территории крематория, там к работе приступает специалист-танатопрактик, Карина Полякова. На сегодня она — первый специалист во Владивостоке, кто занимается посмертной эстетикой при городском крематории. А пришла она в профессию необычным образом.
«До прихода в профессию танатопрактика я работала визажистом. Когда умирала моя бабушка, она попросила меня сделать ей посмертный макияж. Сказала: “Не бойся, сделай меня красивой”. Я решила попробовать. Санитар предлагал сделать это самому, но я настояла. И все получилось. После этого я заинтересовалась и стала искать информацию, кто делает такой макияж и как делать его правильно, поняла, что это целая профессия», — вспоминает она.
Позже Карина поступила в Новосибирский учебный центр похоронного сервиса, где планирует пройти еще несколько курсов, чтобы повысить квалификацию как танатопрактик, в том числе восстанавливать лицо после серьезных ДТП.
В самом кабинете используются профессиональные материалы: грунтовочные составы для выравнивания цвета кожи, специальные воски для восстановления поврежденных участков, средства для устранения синевы и потемнений.
«Есть специальная косметика, но большей частью мы берем обычную. Главное — это руки и знание, как работать. Мы можем восстановить форму носа, подправить скулы, добавить жизни в черты. Бывает, что просят нарисовать стрелочки или накрасить губы “как при жизни”. У каждого человека свои особенности, и это важно сохранить», — добавила специалист.
На вопрос о трудностях профессии Карина отвечает неожиданно: «Я стала больше радоваться жизни. Ты видишь людей, которые уже ничего не чувствуют, и понимаешь, что живой. Чувствуешь, видишь, слышишь и любишь».
В суеверия не верит, а родственники и друзья поддержали и одобрили ее выбор. В планах Карины — продолжить обучение и начать работать со сложными случаями: восстановление после ДТП, реконструкция лицевых повреждений, и в итоге принять участие в конкурсе танатопрактиков в России.
Отметим, что в крематории действует несколько комплексов услуг специалиста-танатопрактика, от базового (1500 рублей) до расширенного (5000 рублей). Также родственники могут выбрать и дополнительные услуги, например, маникюр или окрашивание волос. Стоимость оговаривается заранее, а все цены фиксированы.
Напомним, что в ноябре на Морском кладбище во Владивостоке заработал новый современный Дом прощания. В нем расположен самый большой по площади траурный зал во Владивостоке, который вмещает до 150 человек и оснащен всем необходимым оборудованием, чтобы достойно провести церемонию прощания с близким человеком.