Эксперт Чихачев раскрыл, кому положена тринадцатая зарплата в декабре

Эксперт напомнил, что эта выплата не закреплена в трудовом законодательстве.

Источник: Аргументы и факты

Эксперт кадрового рынка Алексей Чихачев напомнил, что работодатель не обязан предоставлять сотрудникам так называемую тринадцатую зарплату. По его словам, это распространённое в быту название годовой премии, которую многие компании выплачивают в конце года как дополнительное вознаграждение за работу.

При этом подобная выплата не закреплена в трудовом законодательстве и не имеет отдельного статуса в Трудовом кодексе. Она становится обязательной для работодателя только в случае, если предусмотрена коллективным договором, внутренними правилами компании или индивидуальными условиями в трудовом договоре.

Годовая премия традиционно используется как форма поощрения за добросовестную работу или выдающиеся результаты, однако в текущем году многие компании пересматривают свои подходы. Из-за роста расходов и осторожной финансовой политики бизнес всё реже обещает сотрудникам такую выплату автоматически.

Ранее Госдума на пленарном заседании утвердила в третьем чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), который вступит в силу с 1 января 2026 года.