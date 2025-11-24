Эксперт Чихачев раскрыл, кому положена тринадцатая зарплата в декабре

При этом подобная выплата не закреплена в трудовом законодательстве и не имеет отдельного статуса в Трудовом кодексе. Она становится обязательной для работодателя только в случае, если предусмотрена коллективным договором, внутренними правилами компании или индивидуальными условиями в трудовом договоре.