В Приморском крае отменили особый противопожарный режим

В Приморском крае отменен особый противопожарный режим, который действовал в нескольких районах. С 21 ноября ограничения сняли в Дальнегорском муниципальном округе, а с 22 ноября — в Ольгинском. Ранее этот режим был отменен и в Кавалеровском округе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Особый противопожарный режим обычно вводится в периоды повышенной опасности возгораний и налагает строгие ограничения, например, запрет на разведение костров и посещение лесов.
Несмотря на отмену официального режима, власти призывают жителей и гостей Приморского края сохранять бдительность и строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее в Приморском крае ликвидировали два природных пожара, возникших из-за «сухой» грозы. Общая площадь возгораний составила восемь гектаров. Первый пожар площадью три гектара был локализован на землях гослесфонда в Тернейском округе.