В Приморском крае отменили особый противопожарный режим

В Приморском крае отменен особый противопожарный режим, который действовал в нескольких районах. С 21 ноября ограничения сняли в Дальнегорском муниципальном округе, а с 22 ноября — в Ольгинском. Ранее этот режим был отменен и в Кавалеровском округе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".