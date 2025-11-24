В Хабаровском крае выявили нарушение при производстве рыбного филе

Однако в системе «Меркурий» предприниматель не указал, куда делись оставшиеся 20 килограммов отходов — чешуя, кости и другие части рыбы, которые не пошли в готовый продукт. По закону, производитель обязан отчитываться не только за саму продукцию, но и за все биологические отходы, чтобы обеспечивать полную прослеживаемость на каждом этапе.