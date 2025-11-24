Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае выявили нарушение при производстве рыбного филе

Предприниматель не указал, куда делись 20 килограммов отходов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае предприниматель попался на нарушении правил производства рыбной продукции. Нарушение было обнаружено с помощью государственной электронной системы «Меркурий», которая отслеживает движение товаров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель оформил все документы на производство партии филе кеты в масле весом 20 килограммов. Для этого он использовал 40 килограммов потрошеной и обезглавленной рыбы.

Однако в системе «Меркурий» предприниматель не указал, куда делись оставшиеся 20 килограммов отходов — чешуя, кости и другие части рыбы, которые не пошли в готовый продукт. По закону, производитель обязан отчитываться не только за саму продукцию, но и за все биологические отходы, чтобы обеспечивать полную прослеживаемость на каждом этапе.

За нарушение этого правила Приморское управление Россельхознадзора выдало предпринимателю официальное предостережение. Теперь бизнесмен должен срочно исправить ситуацию и наладить правильный учет.

Этот случай далеко не единственный. С начала года рыбоперерабатывающие предприятия Хабаровского края уже получили 57 подобных предостережений за нарушения, выявленные через систему «Меркурий».