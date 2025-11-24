В Хабаровском крае выявили нарушение при производстве рыбного филе

В Хабаровском крае предприниматель попался на нарушении правил производства рыбной продукции. Нарушение было обнаружено с помощью государственной электронной системы «Меркурий», которая отслеживает движение товаров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Выяснилось, что индивидуальный предприниматель оформил все документы на производство партии филе кеты в масле весом 20 килограммов. Для этого он использовал 40 килограммов потрошеной и обезглавленной рыбы.
Однако в системе «Меркурий» предприниматель не указал, куда делись оставшиеся 20 килограммов отходов — чешуя, кости и другие части рыбы, которые не пошли в готовый продукт. По закону, производитель обязан отчитываться не только за саму продукцию, но и за все биологические отходы, чтобы обеспечивать полную прослеживаемость на каждом этапе.
За нарушение этого правила Приморское управление Россельхознадзора выдало предпринимателю официальное предостережение. Теперь бизнесмен должен срочно исправить ситуацию и наладить правильный учет.
Этот случай далеко не единственный. С начала года рыбоперерабатывающие предприятия Хабаровского края уже получили 57 подобных предостережений за нарушения, выявленные через систему «Меркурий».