Эксперт Чихаев рассказал россиянам о предоставлении 13-ой зарплаты в 2025 году

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихаев рассказал, что 13-я зарплата не является обязательной выплатой, которую руководитель должен предоставлять к концу года. Право на нее возникает, только если это прописано в трудовом или коллективном договоре.
— Это по сути народное название годовой премии: дополнительного вознаграждения по итогам работы за календарный год, — цитирует его агентство «Прайм».
Также он отметил, что в Трудовом кодексе РФ термина «13-я зарплата» нет и эта выплата в нем не закреплена. Соответственно, она выплачивается на усмотрение работодателя.
По словам эксперта, в этом году, на фоне осторожности бизнеса и роста издержек, компании все реже обещают такое денежное поощрение работникам.
— Компании реже обещают автоматическую «тринадцатую» всем, но сохраняют и усиливают систему адресных годовых бонусов для ключевых ролей, — пояснил Чихаев в беседе с агентством.
