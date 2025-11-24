Детей с симптомами гриппа и ОРВИ не будут допускать к занятиям в Мангистау

По словам главы ведомства, в регионе фиксируется рост заболеваемости, поэтому образовательным учреждениям поручено ужесточить санитарно-гигиенические меры. Во всех школах организован утренний фильтр: сотрудников и учащихся встречают визуальным осмотром, при необходимости проводят измерение температуры.
Дети с кашлем, насморком, повышенной температурой или другими признаками болезни сразу направляются в отдельное помещение и отправляются домой. Родителей просят не приводить детей в школу при первых признаках заболевания и обязательно предоставлять медицинскую справку после выздоровления.
Также важно сообщать классному руководителю причину отсутствия ребенка лично, без участия самих учащихся. Во многих школах временно отменены массовые мероприятия, а часть учреждений переведена на масочный режим.
При заболеваемости более 30% учеников класс может быть переведен на дистанционный формат до стабилизации ситуации.