Детей с симптомами гриппа и ОРВИ не будут допускать к занятиям в Мангистау

Глава управления образования Мангистау Клара Кулатаева сообщила об усилении эпидконтроля в школах и детских садах региона, передает Lada.kz.

Источник: Nur.kz

По словам главы ведомства, в регионе фиксируется рост заболеваемости, поэтому образовательным учреждениям поручено ужесточить санитарно-гигиенические меры. Во всех школах организован утренний фильтр: сотрудников и учащихся встречают визуальным осмотром, при необходимости проводят измерение температуры.

Дети с кашлем, насморком, повышенной температурой или другими признаками болезни сразу направляются в отдельное помещение и отправляются домой. Родителей просят не приводить детей в школу при первых признаках заболевания и обязательно предоставлять медицинскую справку после выздоровления.

Также важно сообщать классному руководителю причину отсутствия ребенка лично, без участия самих учащихся. Во многих школах временно отменены массовые мероприятия, а часть учреждений переведена на масочный режим.

При заболеваемости более 30% учеников класс может быть переведен на дистанционный формат до стабилизации ситуации.