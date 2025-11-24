Хабаровский следком возбудил дело против женщины за ложный донос

СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело против 25-летней жительницы Еврейской автономной области — сообщает телеграм-канал Хабаровский следком.
Биробиджанским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос с обвинением лица в тяжком преступлении).
Следствием установлено, что в августе 2025 года жительница Ленинского района ЕАО, поссорившись со знакомым, решила отомстить: она обратилась в правоохранительные органы, заявив о якобы совершенном в отношении нее насилии сексуального характера. Через некоторое время фигурантка призналась в обмане и подтвердила, что обвинения были ложными.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выяснение роли всех участников и оценку причин подачи заведомо ложного заявления.