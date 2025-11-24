Хабаровский следком возбудил дело против женщины за ложный донос

Следствием установлено, что в августе 2025 года жительница Ленинского района ЕАО, поссорившись со знакомым, решила отомстить: она обратилась в правоохранительные органы, заявив о якобы совершенном в отношении нее насилии сексуального характера. Через некоторое время фигурантка призналась в обмане и подтвердила, что обвинения были ложными.