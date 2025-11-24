В Новосибирске утром 24 ноября образовались 10-балльные пробки

По информации Западно-Сибирского УГМС, в первой половине дня в городе ожидается мокрый снег, местами метель. Температура воздуха составит от −1 до +1 градуса. На дорогах возможна сильная гололедица и снежные заносы, что также влияет на ситуацию на трассах.