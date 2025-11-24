В Новосибирске утром 24 ноября образовались 10-балльные пробки

Утром 24 ноября движение в Новосибирске оказалось серьёзно затруднено. По данным сервиса 2ГИС, загруженность дорог достигла максимальных 10 баллов.
На правом берегу медленно движутся автомобили на Ипподромской улице, Красном проспекте, улицах Кошурникова, Кропоткина, Никитина, а также на проспектах Дзержинского и Богдана Хмельницкого. Пробки фиксируются и на Кирова, Октябрьской магистрали и Большевистской улице.
На левом берегу картина похожая. Плотный трафик наблюдается на улицах Станционной, Титова, Станиславского, Немировича-Данченко, Троллейной, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Комсомольской и на Советском шоссе.
Дорожную обстановку осложнили несколько аварий. ДТП произошли на улице Ватутина, Кирова, Гурьевской, Воинской, Ипподромской, Октябрьской магистрали, проспекте Димитрова, Богдана Хмельницкого и улице Волочаевской.
По информации Западно-Сибирского УГМС, в первой половине дня в городе ожидается мокрый снег, местами метель. Температура воздуха составит от −1 до +1 градуса. На дорогах возможна сильная гололедица и снежные заносы, что также влияет на ситуацию на трассах.
Синоптики прогнозируют, что неделя будет переменчивой: в начале ожидается относительное потепление, а к пятнице в город вернутся морозы. На протяжении всей недели возможны снегопады.