В Омске комик Чебатков рассказал о съемках в сериале «Тайный город»

Совсем скоро зрители увидят Евгения Чебаткова в роли сурового бойца в фэнтези-сериале «Тайный город» (16+) — масштабной экранизации культовых романов Вадима Панова. Проект, создаваемый компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино, объединяет атмосферу мистического фэнтези, динамику боевика и размах большого кино, обещая зрителям зрелище мирового уровня уже в 2026 году.
Мы поговорили с Евгением Чебатковым о том, какой город в его сердце занимает особое место, чем для артиста примечателен Омск, про энергию языков на его стендап-концертах, про то, как создаются выступления и про проект «Тайный город».
— Евгений, вы родились в Казахстане, учились в Томске, около двух лет жили в Канаде, сейчас проживаете в Москве. А какой город занимает в вашем сердце особое место?
— Конечно же, Омск. Но не случилось у меня возможности здесь пожить. Честно сказать, все перечисленные места, они по-своему оставили свой большой след. Ну конечно, Усть-Каменогорск, родной город, занимает особое место. Ну и Томск, безусловно. Я, когда приезжаю в Томск, чувствую, что я приезжаю в родной город, сто процентов.
— Многие известные люди, кто бывает в Омске, отмечают красоту наших закатов и наших омичек. Успели ли вы заметить что-то подобное, понаблюдать наши закаты или какие-то местные красоты?
— Вообще Омск мне очень приятен людьми. Я могу говорить про какие-то архитектурные места, но в первую очередь — люди. Куда бы ты ни приехал с гастролями, всё равно отслеживаешь определенные региональные особенности. И ты видишь, что люди на Урале, на Дальнем Востоке, в европейской части России отличаются. Это едва уловимо. Всё-таки Советский Союз, мне кажется, очень размыл эти границы. И это, условно говоря, не Великобритания, где ты отъехал 100 километров и это уже другой язык, другие общины. Но, тем не менее, ты всё равно видишь эту разницу. Для меня Омск, вот в этом смысле какая-то чистая Сибирь, настоящая, поэтому я получаю большое удовольствие.
— Вы родом из Казахстана, а считаете ли вы себя казахом? Потому что многие люди, рожденные в Казахстане, впитывают с детства особую культуру, дух и эстетику этой страны. И часто Вы об этом говорите со сцены.
— У меня нет какого-то кризиса самоидентификации. То, что говорю со сцены, я с этим и живу, что я русский человек, с определенным налетом казахстанской реальности, я русский казахстанец. И годы, которые я провел уже в Москве, тоже наложили большой след.
— Часто на своих стендап-концертах Вы с легкостью переходите с русского на английский. А если пофантазировать: на каких еще языках могли бы выступать?
— Мог бы выступать на испанском, наверное, мне нравится энергия этого языка.
— Совсем скоро мы увидим Вас в фэнтези-сериале «Тайный город», сюжет которого раскроет альтернативную Москву, где втайне от людей живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. После съемок этого проекта вам не стало казаться: а может, действительно рядом с нами, но в параллельном мире живут фантастические кланы с магической силой?
— Честно сказать, нет. Я думаю, что если на съемочной площадке такое начинает казаться, то это надо прямо совсем долго в этом существовать, годами, наверное. Но проект действительно фантастический и классный.
— Может, поэтому вы назвали свой стендап-концерт «На других берегах», вдохновившись съемками «Тайного города», где показана некая другая Вселенная Москвы?
— При всем уважении к проекту, всё же вдохновлен я автобиографической книгой Владимира Набокова «Другие берега». Это просто моя внутренняя отсылка. А еще анонс концертов делается до того, когда у тебя есть полное понимание финального варианта выступления, промоутеры просят название заранее. Ты в названии и не должен спойлерить весь концерт, но и оставить что-то понятное для себя, концепцию, в рамках которой дорабатываешь материал. Так как у меня всё равно много связано с моим новым опытом, новыми перемещениями, постоянными путешествиями, то я подумал, почему бы и нет.
— В одном из интервью вы говорили, что ваш киноопыт почему-то связан исключительно с фантастическими историями. А в какой кинокартине хотели бы сыграть, какую исполнить роль? Возможно, есть мечта, чтобы оказаться с определенным актером в одном кадре?
— У меня абсолютно точно есть амбиции в киносфере, потому что мне это очень нравится. Я бы хотел поработать еще раз с Олегом Трофимовым, режиссером фильма «Майор Гром», потому что для меня это был впечатляющий опыт. Сейчас Михаил Китаев, продюсер, и Олег Трофимов ведут разработки нового проекта, и я вот мечтаю попасть туда.
— В завершении, поделитесь: как создается выступление для стендапа? В моменте появилась какая-то идея, сразу записываете, потом дорабатываете? Или прям садитесь, как за книгу, и мысли начинают идти одна за другой?
— Да, именно так, что-то придумалось, записалось, но потом ты садишься и работаешь просто с большим объемом текста. Я думаю, другие варианты не особенно работают.