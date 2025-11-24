В Омске комик Чебатков рассказал о съемках в сериале «Тайный город»

— Вообще Омск мне очень приятен людьми. Я могу говорить про какие-то архитектурные места, но в первую очередь — люди. Куда бы ты ни приехал с гастролями, всё равно отслеживаешь определенные региональные особенности. И ты видишь, что люди на Урале, на Дальнем Востоке, в европейской части России отличаются. Это едва уловимо. Всё-таки Советский Союз, мне кажется, очень размыл эти границы. И это, условно говоря, не Великобритания, где ты отъехал 100 километров и это уже другой язык, другие общины. Но, тем не менее, ты всё равно видишь эту разницу. Для меня Омск, вот в этом смысле какая-то чистая Сибирь, настоящая, поэтому я получаю большое удовольствие.