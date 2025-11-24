Ричмонд
Аэропорт Чумикана на севере Хабаровского края закрыт на сутки

Авиагавань не принимает и не выпускает рейсы из-за снегопада

Источник: Хабаровский край сегодня

По сообщению компании «Хабаровские авиалинии», в аэропорту Чумикана продолжают расчищать взлётно-посадочную полосу от снега. Воздушная гавань закрылась для приёма и отправки самолётов сегодня утром, возобновить работу планируют завтра, 25 ноября, в 8:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Из-за приостановки воздушного сообщения рейсы №№ 407 и 408 из Николаевска-на-Амуре в Чумикан и обратно перенесены на завтра, 25 ноября. Вылет запланирован на 11:30.

Напомним, «ХабАвиа» на прошлой неделе возобновила рейсы в Чегдомын. Полеты не выполняли с сентября из-за восстановительных работ на рулежной дорожке, ведущей от взлетно-посадочной полосы к зданию аэровокзала.