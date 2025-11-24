Аэропорт Чумикана на севере Хабаровского края закрыт на сутки

По сообщению компании «Хабаровские авиалинии», в аэропорту Чумикана продолжают расчищать взлётно-посадочную полосу от снега. Воздушная гавань закрылась для приёма и отправки самолётов сегодня утром, возобновить работу планируют завтра, 25 ноября, в 8:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».