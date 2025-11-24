Эксперты рассказали, кому из омичей положена «тринадцатая» зарплата

По словам эксперта, «тринадцатая зарплата» — народное название итоговой премии за календарный год. Её наличие, размер и условия получают закрепление в локальных нормативных актах работодателя или положении о премировании. Для омских сотрудников это означает простое правило: если допвыплата прописана в документах компании или коллективном договоре — её можно требовать при соблюдении критериев; если нет — это право, а не обязанность работодателя.