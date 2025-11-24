Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты рассказали, кому из омичей положена «тринадцатая» зарплата

Эксперты напоминают: допвыплаты зависят от внутренних документов работодателя, а оплата обеденного перерыва и равная зарплата — сферы, где закон стоит на стороне работника.

Источник: Om1 Омск

Работодатели не обязаны автоматически выдавать «13-ю зарплату» в конце года: речь идёт о годовой премии, правила которой устанавливаются внутри компании. Об этом агентству «ПРАЙМ» сообщил управляющий партнёр HR-агентства «А2» Алексей Чихачёв.

По словам эксперта, «тринадцатая зарплата» — народное название итоговой премии за календарный год. Её наличие, размер и условия получают закрепление в локальных нормативных актах работодателя или положении о премировании. Для омских сотрудников это означает простое правило: если допвыплата прописана в документах компании или коллективном договоре — её можно требовать при соблюдении критериев; если нет — это право, а не обязанность работодателя.

Ранее специалист по трудовому праву Татьяна Голубева пояснила, что оплата обеденного перерыва становится обязанностью работодателя при непрерывном технологическом цикле — когда работник не может покинуть рабочее место. Такие условия должны быть прямо зафиксированы во внутренних документах или коллективном договоре. Это актуально для омских производств, дежурных служб и тех, кто работает на непрерывных линиях.

Кроме того, директор департамента организационного развития Евгения Ганькина напомнила: устанавливать разный оклад мужчинам и женщинам при одинаковых должностях и обязанностях — нарушение Трудового кодекса. По её словам, разрыв в оплате чаще связан не с нормами права, а с культурными и социальными стереотипами — и работник вправе оспорить такую практику.

Что делать омичам: проверить положение о премировании и коллективный договор, уточнить правила оплаты перерыва на конкретном участке, а при сомнениях — обратиться в кадровую службу, профсоюз или государственную инспекцию труда.