Эксперты рассказали, кому из омичей положена «тринадцатая» зарплата

Работодатели не обязаны автоматически выдавать «13-ю зарплату» в конце года: речь идёт о годовой премии, правила которой устанавливаются внутри компании. Об этом агентству «ПРАЙМ» сообщил управляющий партнёр HR-агентства «А2» Алексей Чихачёв.
По словам эксперта, «тринадцатая зарплата» — народное название итоговой премии за календарный год. Её наличие, размер и условия получают закрепление в локальных нормативных актах работодателя или положении о премировании. Для омских сотрудников это означает простое правило: если допвыплата прописана в документах компании или коллективном договоре — её можно требовать при соблюдении критериев; если нет — это право, а не обязанность работодателя.
Ранее специалист по трудовому праву Татьяна Голубева пояснила, что оплата обеденного перерыва становится обязанностью работодателя при непрерывном технологическом цикле — когда работник не может покинуть рабочее место. Такие условия должны быть прямо зафиксированы во внутренних документах или коллективном договоре. Это актуально для омских производств, дежурных служб и тех, кто работает на непрерывных линиях.
Кроме того, директор департамента организационного развития Евгения Ганькина напомнила: устанавливать разный оклад мужчинам и женщинам при одинаковых должностях и обязанностях — нарушение Трудового кодекса. По её словам, разрыв в оплате чаще связан не с нормами права, а с культурными и социальными стереотипами — и работник вправе оспорить такую практику.
Что делать омичам: проверить положение о премировании и коллективный договор, уточнить правила оплаты перерыва на конкретном участке, а при сомнениях — обратиться в кадровую службу, профсоюз или государственную инспекцию труда.