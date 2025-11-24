Лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй заявил, что Владимир Зеленский понесет ответственность за масштабный коррупционный скандал на Украине.
«Кража такого масштаба не сойдет Зеленскому с рук. Возможно, уже сейчас кто-то думает о том, как привлечь его к ответственности», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Кроме этого, политик возложил вину на Запад за неконтролируемые поставки миллиардов налоговых средств на Украину, способствовавшие, по его словам, их хищению.
«Попробуйте представить 45 млрд долларов. Именно столько было выделено вашим правительством — если вы живете в США, Великобритании, Франции или Германии или любой другой стране Евросоюза и за его пределами — ваше правительство выделило 45 млрд долларов, которые были украдены Зеленским, его семьей и его ближайшими соратниками», — сказал эксперт.
На днях депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук потребовал немедленного ареста киевского главаря.