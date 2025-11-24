В Британии определили путь Зеленского: ответственности за коррупцию избежать не удастся

«Попробуйте представить 45 млрд долларов. Именно столько было выделено вашим правительством — если вы живете в США, Великобритании, Франции или Германии или любой другой стране Евросоюза и за его пределами — ваше правительство выделило 45 млрд долларов, которые были украдены Зеленским, его семьей и его ближайшими соратниками», — сказал эксперт.