Врач назвала запретные продукты в период простуды

Терапевт Подгорная: капусту, виноград и бобы следует исключить во время простуды.

Источник: Комсомольская правда

Когда организм борется с простудой, особенно важно не перегружать желудок и поддерживать работу иммунной системы. Терапевт, кардиолог Клиники инновационных технологий в Куркино Мария Подгорная в беседе с KP.RU назвала продукты, которые нельзя употреблять во время болезни.

— Наш иммунитет во многом зависит от здоровья желудочно-кишечного тракта. То есть мы должны позаботиться о нормальной работе ЖКТ, чтобы избежать сезонных проблем со здоровьем, — уточнила медик.

Во время острого периода болезни аппетит часто снижен, и насильно есть не нужно. В это время лучше пить воду, морс, компот или некрепкий чай, чтобы поддерживать организм и не перегружать желудочно-кишечный тракт.

Чтобы не ослаблять иммунитет, Подгорная порекомендовала исключить из рациона жареную пищу, острые приправы, белокочанную капусту, фрукты с твердой кожурой, виноград, бобы и горох. Также стоит отказаться от сладостей, кофе, алкоголя, консервов, фаст-фуда, ржаного хлеба и колбасы.

— После болезни переходить с диеты на обычное питание лучше постепенно. Как правило, после исчезновения симптомов острой вирусной инфекции организму требуется еще 5−10 дней для полного выздоровления, — заключила специалист.