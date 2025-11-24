Ричмонд
В Приморье под колесами грузовика погибла 14-летняя девочка

В Дальнереченском муниципальном округе организована проверка по факту ДТП, в котором погибла девочка-подросток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Источник: Российская газета

Трагедия произошла на 9-м километре автомобильной дороги «Ракитное — Маревка». Установлено, что 31-летний водитель тягача IVECO с прицепом наехал на 14-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу с правой стороны. Было предпринято экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. После удара грузовик съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП школьница погибла на месте, водитель фуры не пострадал. Уточняется, что его стаж вождения — девять лет, в течение 2025 года он не привлекался к административной ответственности. Во время аварии мужчина был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия.