В Приморье под колесами грузовика погибла 14-летняя девочка

Трагедия произошла на 9-м километре автомобильной дороги «Ракитное — Маревка». Установлено, что 31-летний водитель тягача IVECO с прицепом наехал на 14-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу с правой стороны. Было предпринято экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. После удара грузовик съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП школьница погибла на месте, водитель фуры не пострадал. Уточняется, что его стаж вождения — девять лет, в течение 2025 года он не привлекался к административной ответственности. Во время аварии мужчина был трезв.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия.