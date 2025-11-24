Ричмонд
В Красноярском крае еще пятерых иностранцев лишили гражданства за преступления

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В МВД по Красноярскому краю сообщают: пятерых иностранных граждан лишили паспортов РФ за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Источник: НИА Красноярск

Двое из них лишились гражданства за организацию незаконное миграции, еще двое — за производство и продажу наркотиков, и один — за преступление против половой неприкосновенности.

Сразу после отбывания наказания их депортируют.