Иванников: ВС РФ захватят склады с оружием НАТО после взятия Гуляйполя

Склады с натовскими боеприпасами остались в Гуляйполе, рассказал подполковник запаса Иванников. По его словам, у противника нет шансов вывезти вооружение из города.

Источник: Аргументы и факты

В Гуляйполе находятся склады ВСУ с артиллерийским вооружением и боеприпасами западного образца, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Речь идет о снарядах калибра 155 для артиллерии западного калибра. Если этот вид боеприпасов будет российскими вооруженными силами уничтожен, то будет явно неоценимый вклад в денацификацию Украины и уничтожение объектов хранения, складских объектов хранения боеприпасов», — рассказал он.

По словам Иванникова, вывезти это вооружение боевики ВСУ не смогут.

«Чтобы вывезти вооружение с этих складов, должна быть четко отлажена транспортная инфраструктура и обеспечена безопасность эвакуации груза. Сейчас же транспортная, логистическая система ВСУ разрушена. В воздухе господствует российская авиация и беспилотники. Говорить о том, что из города украинские военные смогут вывезти боеприпасы, не приходится. Все это будет уничтожено, как только появится первая военная возможность», — добавил собеседник издания.

Иванников отметил, что в настоящий момент подразделения ВС РФ замыкают Гуляйполе в кольцо, отрезая возможности снабжения оставшихся в городе боевиков ВСУ.

