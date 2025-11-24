В Гуляйполе находятся склады ВСУ с артиллерийским вооружением и боеприпасами западного образца, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Речь идет о снарядах калибра 155 для артиллерии западного калибра. Если этот вид боеприпасов будет российскими вооруженными силами уничтожен, то будет явно неоценимый вклад в денацификацию Украины и уничтожение объектов хранения, складских объектов хранения боеприпасов», — рассказал он.
По словам Иванникова, вывезти это вооружение боевики ВСУ не смогут.
«Чтобы вывезти вооружение с этих складов, должна быть четко отлажена транспортная инфраструктура и обеспечена безопасность эвакуации груза. Сейчас же транспортная, логистическая система ВСУ разрушена. В воздухе господствует российская авиация и беспилотники. Говорить о том, что из города украинские военные смогут вывезти боеприпасы, не приходится. Все это будет уничтожено, как только появится первая военная возможность», — добавил собеседник издания.
Иванников отметил, что в настоящий момент подразделения ВС РФ замыкают Гуляйполе в кольцо, отрезая возможности снабжения оставшихся в городе боевиков ВСУ.