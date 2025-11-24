Импортер назвал цены на популярные авто в Хоргосе в ноябре 2025 года

Важно учитывать: частные импортеры обычно называют цены без учета доставки, растаможки, комиссий и госпошлин. Финальная стоимость может вырасти на 30−40%. Кроме того, на эти иномарки не распространяется гарантия.
BYD Seal 05 — тихий «убийца» такси-сегмента.
Гибридный китайский седан с пробегом до 80 км на электротяге стабильно входит в топ продаж. Цена — около $9,5 тыс. (примерно 5 млн тенге). Ботабеков называет модель «идеальным вариантом под такси», и с этим трудно спорить. Дешево, экономично и предсказуемо в эксплуатации.
Li Auto L6 и L7 — премиум-гибриды с комфортом.
Линейка LiXiang за последние пару лет стала очень популярной в Казахстане. Сйчас средняя цена кроссовера L6 Pro в Хоргосе — около $46 тыс. (почти 24 млн тенге), а L7 Ultra — $62 тыс. (32,3 млн тенге). Поставщик отмечает: «Эти тачки ежедневно заезжают и ежедневно продаются».
Changan UNI-Z — гибрид, который удивил.
Новый UNI-Z стоит $14,2 тыс. (примерно 7,4 млн тенге), и его уже называют «хитом продаж». Ботабеков советует присмотреться именно к гибридной версии:
«Она кайфовая и напичкана полнее, чем бензиновая».
Geely Coolray — дерзкий хит.
«Кулрей» остается одним из самых востребованных кроссоверов в Казахстане. Летом он был бестселлером, и сейчас, со слов блогера, ситуация не изменилась. Цена на машину в Хоргосе — $11,9 тыс. (6,2 млн тенге по текущему курсу). Основные цвета — белый и серый.
Deepal S07 — свежий рестайлинг и яркие цвета.
Осенью 2025 года Deepal S07 получил обновление и теперь доступен в ярких оттенках, включая платные оранжевый и желтый. Цена — от $20,1 тыс. (около 10,5 млн тенге), а за эффектный цвет придется доплатить около $400. Автор обзор отмечает, что этот «Дипал» ждали долго, и теперь он добрался до Хоргоса.
Toyota bZ3X — электрокроссовер от бренда № 1.
У «Тойоты» — новый флагман среди электрокаров. Модель bZ3X в версии 520 Pro сейчас стоит примерно в $18,9 тыс. (почти 10 млн тенге). Ботабеков говорит, что эти батарейные кроссоверы берут не только для себя, но и под корпоративные заказы.
Xiaomi YU7 — самый обсуждаемый электрокар.
Xiaomi делает автомобили не хуже смартфонов. Электрокроссовер YU7, вызвавший ажиотаж в Китае, стоит от $54 тыс. (свыше 28 млн тенге). Есть карбон-пакеты, премиальные диски и даже версия с «карбоновым рулем».
«Привезем самую крутую “Сяоми” в вашем городе», — шутит блогер.
BYD Song Plus — комфорт и большой запас хода.
Востребованный электрокроссовер с дальностью 605 км стоит в Хоргосе $20,5 тыс. (почти 10,7 млн тенге). Комплектация максимальная — Flagship Edition. Со слов импортера, эту модель BYD активно разбирают и частники, и корпоративные клиенты.
Hyundai Elantra — практичный выбор.
Elantra GLX на границе Китая и Казахстана стоит от $11,1 тыс. (5,8 млн тенге), люксовая — $12,1 тыс. (6,3 млн тенге). Седан давно знаком казахстанцам: экономичный, удобный и простой в обслуживании. Для многих — идеальный вариант «на каждый день».
Toyota RAV4 и KIA Sportage Ace — проверенная классика.
RAV4 в комплектации Adventure Plus с электроприводом багажника продают по $23,8 тыс. (около 12,5 млн тенге), но только в белом цвете. Kia Sportage Ace (тоже белый) — от $14,8 тыс. (примерно 7,9 млн тенге). Оба кроссовера стабильно востребованы: Toyota выбирают за надежность, Kia — за сочетание цены и оснащения.
Что в итоге.
Авторынок в Хоргосе подтверждает тренд 2025 года: Казахстан все активнее пересаживается на гибриды и электрокары. Но и классические Toyota и Kia не теряют позиций. Цены на большинство моделей остаются ниже дилерских, а ассортимент — огромный. Как подытожил Ботабеков: «На Хоргосе есть все, что хотите. Главное — успеть забрать».