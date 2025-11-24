Импортер назвал цены на популярные авто в Хоргосе в ноябре 2025 года

Осенью 2025 года Deepal S07 получил обновление и теперь доступен в ярких оттенках, включая платные оранжевый и желтый. Цена — от $20,1 тыс. (около 10,5 млн тенге), а за эффектный цвет придется доплатить около $400. Автор обзор отмечает, что этот «Дипал» ждали долго, и теперь он добрался до Хоргоса.