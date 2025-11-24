Писатель Рой заявил, что Пугачева выжила из ума, ее нужно простить и забыть

Народная артистка СССР Алла Пугачева может быть не в себе, но ее надо простить. Такое мнение высказал писатель Олег Рой.
Он предположил, что именно по причине душевного нездоровья артистка уехала из России и теперь делает заявления против своей страны.
— На мой взгляд, она выжила из ума абсолютно. Ее нужно простить и забыть, потому, что есть прошлое, которое связывает нас с ее песнями. Но самой ее уже нет для нашей великой России, — заявил писатель изданию News.ru.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал судебный иск к Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. В том же суде находится на рассмотрении поданный 27 октября судебный иск к артистке от юриста и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева.
Юмориста Максима Галкина* стоит признать террористом. Такое мнение высказал 14 ноября Виталий Бородин.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.