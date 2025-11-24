Ричмонд
Светофор на перекрёстке Русской и Давыдова во Владивостоке отключат на неделю

На другом перекрёстке в этом районе уже введена новая схема движения.

Источник: PrimaMedia.ru

На перекрёстке улиц Русской и Давыдова во Владивостоке временно отключат светофор в связи с реконструкцией перекрёстка и заменой светофорного оборудования, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения города.

«Заменить светофорное оборудование на участке планируется в течение недели», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется проявлять особую внимательность при проезде участка.

Напомним, что с понедельника на перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской действует новая схема организации дорожного движения. Для повышения пропускной способности и упорядочения потоков здесь установлены направляющие островки, чётко разделяющие полосы движения по направлениям.