Светофор на перекрёстке Русской и Давыдова во Владивостоке отключат на неделю

На перекрёстке улиц Русской и Давыдова во Владивостоке временно отключат светофор в связи с реконструкцией перекрёстка и заменой светофорного оборудования, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения города.
«Заменить светофорное оборудование на участке планируется в течение недели», — говорится в сообщении.
Водителям рекомендуется проявлять особую внимательность при проезде участка.
Напомним, что с понедельника на перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской действует новая схема организации дорожного движения. Для повышения пропускной способности и упорядочения потоков здесь установлены направляющие островки, чётко разделяющие полосы движения по направлениям.