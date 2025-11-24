Светофор на перекрёстке Русской и Давыдова во Владивостоке отключат на неделю

Напомним, что с понедельника на перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской действует новая схема организации дорожного движения. Для повышения пропускной способности и упорядочения потоков здесь установлены направляющие островки, чётко разделяющие полосы движения по направлениям.