В Хабаровский край запретили ввоз заражённой гвоздики из Китая

80 тысяч срезов выявлены с карантинными вредителями, цветы будут уничтожены.

Источник: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора

В Хабаровский край запрещён ввоз партии импортной гвоздики из Китая из-за наличия карантинных вредителей — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Партия срезов гвоздики поступила из города Мишань. Государственные инспекторы провели досмотр и выявили растения с признаками поражения карантинными объектами. Отобранные образцы цветов направлены на исследования в Хабаровский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору.

Согласно заключению от 19 ноября, в срезах обнаружены западный цветочный трипс и табачная белокрылка. Решением управления Россельхознадзора ввоз партии запрещён. По выбору собственника продукции, цветы будут уничтожены.