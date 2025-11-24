В Хабаровский край запретили ввоз заражённой гвоздики из Китая

Партия срезов гвоздики поступила из города Мишань. Государственные инспекторы провели досмотр и выявили растения с признаками поражения карантинными объектами. Отобранные образцы цветов направлены на исследования в Хабаровский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору.