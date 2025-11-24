Юная хабаровчанка выиграла Первенство России по воздушной гимнастике

Воспитанница хабаровской школы «Облака» Алиса Ким одержала победу в Первенстве России по воздушной гимнастике среди спортсменок в возрастной категории 10−13 лет в номинации «соло-полотно» по третьей квалификации. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», за титул чемпионки сражались 46 участниц.
Алиса занимается воздушной гимнастикой с самого открытия школы, уже 6 лет. Для нее победа на соревнованиях подобного уровня — первая.
Еще две представительницы сборной Хабаровского края — Полина Люлько и Елизавета Типсина — заняли призовые места в своих номинациях, войдя в пятерку сильнейших.
— Соревнования были невероятно зрелищными и подарили массу ярких впечатлений. Впервые мы выступали в таком большом составе, конкуренция оказалась весьма серьезной. Девочки показали себя замечательно, впереди много целей и возможностей для роста, — поделилась впечатлениями тренер Алисы Ева Долматова.
Первые в истории чемпионат и первенство России по воздушной гимнастике прошли в Москве и собрали участников из 18 регионов нашей страны.