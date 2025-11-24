Юная хабаровчанка выиграла Первенство России по воздушной гимнастике

Воспитанница хабаровской школы «Облака» Алиса Ким одержала победу в Первенстве России по воздушной гимнастике среди спортсменок в возрастной категории 10−13 лет в номинации «соло-полотно» по третьей квалификации. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», за титул чемпионки сражались 46 участниц.