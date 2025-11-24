Ричмонд
В Омске Клим Костин раскрыл новый стиль игры «Авангарда» при Буше

Форвард объяснил, что команда делает ставку на комбинации и контроль шайбы, а не на простые вбросы и силовой натиск.

Источник: Om1 Омск

Нападающий «Авангарда» Клим Костин рассказал, почему нынешний хоккей омской команды при главном тренере Ги Буше нельзя назвать прямолинейным: в приоритете — розыгрыш в чужой зоне, поиск партнёра и вариативность атаки.

По словам Костина, «прямолинейный» стиль — это когда от игроков ждут лишь вброса шайбы и последующего силового давления на ворота. В «Авангарде» на тренировках разбирают разные комбинации, а Буше подчёркивает: не избавляться от шайбы, а просчитывать развитие атаки и находить пасом лучшее решение. Вброс — исключение, когда нет безопасного продолжения через передачу.

Форвард отметил, что после доставки шайбы в зону и при закрытой синей линии защитниками игрокам дают свободу для креатива. Ограничения касаются лишь рискованных поперечных пасов в средней зоне — особенно с неудобной руки и через скопление игроков, где велика вероятность потери.

«Буше требует от нас быть уверенными в себе, всегда говорит нам, что он в этой команде собрал лучших хоккеистов и верит, что мы можем отдать любую передачу, можем обыграть любого соперника один в один», — сказал Костин.