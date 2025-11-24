Ричмонд
Красноярский БК «Енисей» одержал победу над «Автодором»

Красноярский «Енисей» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги.

Источник: Комсомольская правда

23 ноября красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своем паркете переиграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 80:67 (21:20, 24:17, 14:17, 21:13).

Самым результативным игроком в нашей команде стал Мэтт Коулмэн — на его счету 16 очков. Таким образом, сейчас сибиряки занимают восьмое место в турнирной таблице. «Автодор» располагается на десятой строчке.

— У «Автодора» была неполная ротация: кому-то может показаться, что это слабая команда, но в каждом матче они демонстрируют командный и качественный баскетбол, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».

Уже 6 декабря красноярцы примут столичный МБА МАИ.

Ранее мы писали, что футболисты красноярского «Енисея» на своем поле сыграли вничью с московской «Родиной» в матче 20-го тура Первой лиги.