Красноярский БК «Енисей» одержал победу над «Автодором»

23 ноября красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своем паркете переиграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 80:67 (21:20, 24:17, 14:17, 21:13).
Самым результативным игроком в нашей команде стал Мэтт Коулмэн — на его счету 16 очков. Таким образом, сейчас сибиряки занимают восьмое место в турнирной таблице. «Автодор» располагается на десятой строчке.
— У «Автодора» была неполная ротация: кому-то может показаться, что это слабая команда, но в каждом матче они демонстрируют командный и качественный баскетбол, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».
Уже 6 декабря красноярцы примут столичный МБА МАИ.
