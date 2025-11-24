Диетолог Поляков назвал самое правильное время для кофе

Россияне употребляют кофе на завтрак, выпивают чашку в обед, чтобы взбодриться, а многие могут выбрать этот напиток и вечером. Когда правильно пить кофе, чтобы обеспечить максимальную пользу, рассказал aif.ru диетолог Антон Поляков.
«Самый оптимальный вариант для кофе — это, естественно, утро. Если уж употреблять этот напиток, то как раз, чтобы была бодрость в утренние часы. В дневное и вечернее время потребление кофе не рекомендуется», — объяснил эксперт.
Диетолог уточнил, что ограничивать нужно не только время, но и объем употребляемого напитка.
«В идеале, чашку кофе можно выпить один раз в день, максимум, два при условии хорошего метаболизма кофеина в организме. Узнать, каков ваш метаболизм, можно через различные генетические тесты», — отметил Поляков.
Эксперт обратил внимание на то, что гипертоникам и тем, у кого диагностированы заболевания печени, кофе не рекомендуется пить вообще.
