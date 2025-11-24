Пассажирскую платформу в Красной Сопке Красноярского края оборудовали пандусом

Ранее во время прокурорской проверки выяснилось, что доступ маломобильных граждан затруднен из-за перепада высот на путях движения. Непринятие мер негативно сказывалось на качестве услуг. Начальнику Красноярской дирекции пассажирских обустройств внесли представление. После этого платформу в Назаровском районе края оборудовали пандусом.