Пассажирскую платформу в Красной Сопке Красноярского края оборудовали пандусом

В Красной Сопке на пассажирской платформе установили пандус.

Источник: Комсомольская правда

На пассажирской платформе остановочного пункта Красная Сопка в Красноярском крае оборудовали пандус для маломобильных людей. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее во время прокурорской проверки выяснилось, что доступ маломобильных граждан затруднен из-за перепада высот на путях движения. Непринятие мер негативно сказывалось на качестве услуг. Начальнику Красноярской дирекции пассажирских обустройств внесли представление. После этого платформу в Назаровском районе края оборудовали пандусом.