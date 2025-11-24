FT: Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Украины

Европа представила альтернативный план урегулирования украинского конфликта, согласно которому обмен территориями будет обсуждаться уже после перемирия. Об этом 23 ноября сообщили в Bloomberg. Среди прочих пунктов — гарантии безопасности Украины от США, которые будут схожи со статьей о коллективной обороне НАТО.