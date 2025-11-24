Европа готовится к тому, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прекратит поддержку Украины. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на европейского чиновника.
— Это сценарий, к которому мы готовимся, — сказал собеседник газеты, передает РИА Новости.
Европа представила альтернативный план урегулирования украинского конфликта, согласно которому обмен территориями будет обсуждаться уже после перемирия. Об этом 23 ноября сообщили в Bloomberg. Среди прочих пунктов — гарантии безопасности Украины от США, которые будут схожи со статьей о коллективной обороне НАТО.
В издании Telegraph выразили мнение, что Европа обманывала Украину, обещая, что ее поддержка поможет Киеву победить Российскую Федерацию.
Кроме того, новый американский план по урегулированию конфликта сильно обеспокоил правительство канцлера Германии Фридриха Мерца.
Недавно политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Вечерней Москвой» раскрыл, что пункт мирного плана США о проведении аудита хочет исключить не Украина, а Европа.