«Один компьютер на весь город»: жители Жанаозена возмущены ситуацией со сдачей экзамена по вождению

Житель города рассказал изданию, что для попадания в список ожидающих пройти тестирование необходимо вставать в очередь с ночи. Мужчина пришел сдавать экзамен по вождению с сыном после обеда, но им отказали.
«Как так? Это же не поселок, а город с населением больше 100 тысяч! Один компьютер на всех — это просто несерьезно. Люди ночами дежурят, чтобы попасть в список, а кто приходит днем, уже не имеет шансов», — возмущаются жители.
Жанаозенцы просят разъяснить, насколько такое положение дел соответствует норме, и почему нельзя обеспечить хотя бы электронное бронирование времени, чтобы избежать скопления людей и многочасового ожидания.
В пресс-службе регионального филиала «Правительства для граждан» сообщили, что в секторе действительно действует только один рабочий компьютер. По данным ведомства, с 24 сентября 2025 года произошел технический сбой — вышел из строя датчик микронаушника, что нарушило работу оборудования.
Из-за этого второй компьютер временно не используется. «Сейчас специалисты службы информационной безопасности проводят проверку и выполняют технические мероприятия для устранения неисправности», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе заверили, что вопрос находится под постоянным контролем и работы по восстановлению нормальной работы сектора продолжаются. При этом в учреждении подчеркнули, что обслуживание в порядке живой очереди либо по каким-либо спискам не производится.
Прием услугополучателей осуществляется исключительно по предварительному бронированию очереди. Данный порядок соблюдается для обеспечения прозрачности, безопасности и равного доступа заявителей.