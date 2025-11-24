«Был легендой и навсегда останется ей»: как футбольный мир отреагировал на смерть Никиты Симоняна

«Мы с ним две недели назад общались, пожимали друг другу руки, было очередное мероприятие. Планировали в честь его столетия что-то особенное, но, увы, не получится. Только уже его память. Для меня это человек, который очень много для меня значил, ушел тот, о котором мы будем помнить всегда, как и о наших великих спартаковцах», — рассказал Титов в разговоре с ТАСС.