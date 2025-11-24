Более 3,5 тысяч человек посетили образовательную выставку «Учись в России» в Астане

АСТАНА, 24 ноя — Sputnik. Россотрудничество подвело итоги девятой образовательной выставки «Учись в России».
Она длилась всего два дня в стенах Русского дома в Астане и за это время более 3,5 тысяч человек посетили выставку.
«В мероприятии приняли участие 45 российских вузов. Школьники, абитуриенты и их родители смогли подробно ознакомиться с современными образовательными программами и возможностями обучения в России. Гости также получили актуальную информацию об обучении по квоте Правительства РФ.», — сообщили в Россотрудничестве.
Российское образование по-прежнему остается востребованным среди казахстанских абитуриентов, и девятая выставка «Учись в России» вновь показала это, подчеркнули в Россотрудничестве.
Следующая выставка «Учись в России» в Астане состоится в марте 2026 года.