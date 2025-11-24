Кино, мода и золото: Минэк Приморья назвал перспективные отрасли экономики

— IT — это связующая отрасль, которая интегрируется практически во все направления креативной экономики. Это и создание спецэффектов для кино, и цифровые решения, и разработки отечественного программного обеспечения, в том числе востребованные за пределами страны. В Приморье уже почти 1500 IT-компаний. Многие работают не только на российском, но и международных рынках. Их потенциал огромен. Потому наша задача создать условия, чтобы их становилось больше, и чтобы их вклад в региональную экономику рос.