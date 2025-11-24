Кино, мода и золото: Минэк Приморья назвал перспективные отрасли экономики

О том, как кино может стать двигателем экономики, почему дизайнеры из Владивостока востребованы в Китае и зачем региону собственные специалисты кинопроизводства, рассказал министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин.
— Как съемки киноальманаха «На волнах» помогают Приморью заявить о себе на карте креативных индустрий России?
— Проект стал первым масштабным примером, где участвуют приморские производители и кинокомпании. Важно, что здесь задействованы разные направления креативных индустрий: местные компании создают костюмы, звучит музыка наших авторов и групп, работают актеры и студенты Академии искусств. Это не просто съемки — это коллаборация, которая показывает, что Приморье может выступать полноценным участником креативной экономики России.
— Какие перспективы проект открывает для молодых специалистов?
— Для молодежи это уникальная возможность получить практический опыт на реальной съемочной площадке. Сегодня в индустрию невозможно войти только с теорией, важен опыт. Мы рассчитываем, что участие в таких проектах позволит нашим студентам позже работать над фильмами уже федерального и международного уровня.
— Сейчас много говорят о кадровом дефиците в кино. Как решается этот вопрос в крае?
— Полтора месяца назад совместно с Дальневосточным федеральным университетом мы запустили обучающую программу в сфере кинопроизводства. Участвуют 32 человека, которые в последующем станут вторым составом съемочной группы. Их смогут привлекать киностудии, приезжающие снимать в Приморье. Это реальный способ обеспечить отрасль местными специалистами, чтобы не нужно было везти всю команду из других регионов.
— На что влияет развитие кинопроизводства в экономическом плане? И как оно связано с туризмом?
— Чем больше фильмов снимается в Приморье, тем выше внимание к региону со стороны туристов, инвесторов, зрителей. Кино — это не только культура, это мощный инструмент продвижения территории. Хороший фильм работает, как рекламная витрина региона.
— Как сегодня оценивается вклад креативных индустрий в экономику региона, и как планируется его увеличить?
— Пока показатель невысокий 1,3% от валового регионального продукта. Но мы начали большой анализ. Сейчас изучаем, сколько предпринимателей работает в каждом муниципалитете, какие направления представлены, сколько создают рабочих мест и экономического эффекта. На основе этих данных сможем выстроить системную политику поддержки, а не точечные меры. В августе вступил в силу закон о развитии креативных индустрий, сейчас формируем нормативную базу и реестр субъектов, чтобы они могли получать господдержку. Наша цель — внести весомый вклад в достижение национальной задачи, а именно увеличить долю креативных индустрий в ВВП страны до 6%.
— Какие отрасли креативной экономики наиболее активно развиваются в Приморье? Как они поддерживаются?
— Среди ключевых направлений: мода и ювелирное дело. В модной индустрии мы реализовали проекты «Кибер-ателье», «Модный альянс креативных индустрий», предоставляли гранты и субсидии. Наши дизайнеры сегодня представлены не только в Приморье, но и в Китае. 6 декабря во Владивостоке пройдет Grand Fashion Show. Что касается ювелирной отрасли? У региона уникальные возможности: на Дальнем Востоке добывают золото, алмазы, нефрит. Мы видим высокий экспортный потенциал продукции с «русской огранкой» на рынки АТР.
— Какую роль в развитии креативных индустрий играет IT-сектор?
— IT — это связующая отрасль, которая интегрируется практически во все направления креативной экономики. Это и создание спецэффектов для кино, и цифровые решения, и разработки отечественного программного обеспечения, в том числе востребованные за пределами страны. В Приморье уже почти 1500 IT-компаний. Многие работают не только на российском, но и международных рынках. Их потенциал огромен. Потому наша задача создать условия, чтобы их становилось больше, и чтобы их вклад в региональную экономику рос.